Discord оштрафован в России на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Платформа Discord оштрафована на 2 млн рублей за отказ выполнить требования российского законодательства о локализации персональных данных граждан России. Такое решение вынес судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы, пишет ТАСС.
Discord признан виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).
В октябре прошлого года Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с мессенджера Discord в России.
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