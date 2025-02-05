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Discord оштрафован в России на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

13:23, 05.02.2025
Discord оштрафован в России на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Фото: скриншот с приложения Discord

Платформа Discord оштрафована на 2 млн рублей за отказ выполнить требования российского законодательства о локализации персональных данных граждан России. Такое решение вынес судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы, пишет ТАСС.

Discord признан виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных).

В октябре прошлого года Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с мессенджера Discord в России.

Рената Валеева

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