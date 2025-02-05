Большинство татарстанских ученых остается работать в республике после защиты диссертации

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане не фиксируется утечки мозгов — наоборот, наблюдается небольшой рост. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

— Исходя из статистических показателей по общей численности профессорско-преподавательского состава, удельного веса студентов, в том числе и тех, кто имеет ученую степень, то за последние пять лет эта цифра не меняется. Если мы говорим об объективных показателях, то эта цифра остается стабильной, — сказала она.

По ее словам, в республике после защиты диссертации остаются 84–86% научных сотрудников. В прошлом году в государственных вузах региона численность профессорско-преподавательского состава достигала 6,2 тыс. человек, сейчас — 6,3 тыс. Также в Татарстане в 2023 году по отношению к предыдущему году увеличилось количество аспирантов в возрасте 27–29 лет — с 760 до 854.

— В России была, есть и остается качественная наука. Казанская научная школа известна во всем мире. К нам приезжают, число защищенных специалистов, в том числе из дружественных стран, по показателям не уменьшается, а в некоторых случаях даже увеличивается, — заявила спикер.



Напомним, в 2024 году средняя зарплата научного сотрудника в Татарстане достигла 94 тыс. рублей. При этом, как добавил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, в сфере остро стоит проблема разрыва заработных плат в зависимости от опыта и статуса ученого. Так, аспиранты могут рассчитывать лишь на 7,5 тыс. рублей в месяц.

Елизавета Пуншева