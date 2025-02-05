Средняя зарплата научного сотрудника в Татарстане достигла 94 тыс. рублей, а аспиранта — 7,5 тыс.

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году средняя зарплата научного сотрудника в Татарстане достигла 94 тыс. рублей. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

При этом, как добавил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, в сфере остро стоит проблема разрыва заработных плат в зависимости от опыта и статуса ученого. Так, аспиранты могут рассчитывать лишь на 7,5 тыс. рублей в месяц.

— На встречах с молодыми учеными часто возникают вопросы о деньгах. У нас заходит речь о выборе между призванием и зарплатами. Опрос показал, что благо пока еще выбирают призвание. <...> Но материальное стимулирование — одно из важнейших условий для привлечения кадров, — призвал он.

При этом Минниханов указал на большое количество субсидий и грантов, действующих в Татарстане. Молодые ученые на первых порах могут надеяться на них.

Надежды в дискуссию привнес заместитель директора Казанского научного центра РАН по науке Владислав Чернов. По его словам, доходы для молодых ученых все же растут — так, за последние годы зарплаты в молодежных лабораториях возросли с менее чем 30 тыс. рублей до 70 тыс. В центре регулярно разрабатываются меры для повышения материального стимулирования сотрудников.

Вместе с тем Чернов уточнил, что уровень зарплаты зависит от сферы деятельности ученого.



Елизавета Пуншева