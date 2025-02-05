Адвокат из Челнов добился увеличения компенсации за смерть отца от COVID-19

Фото: Илья Репин

Адвокат Ленар Бадртдинов через Шестой кассационный суд Самары добился взыскания с инфекционной больницы Набережных Челнов 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти его отца от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Chelny-biz.ru.

По мнению адвоката, в процессе лечения Бадртдинова-старшего врачи допустили серьезные дефекты оказания медпомощи. Однако первоначальные решения судов ограничивались незначительными суммами компенсации: городской суд назначил 50 тысяч рублей, а Верховный суд Татарстана увеличил выплату до 100 тысяч рублей.

Не согласившись с таким решением, Бадртдинов обратился в Шестой кассационный суд Самары, требуя моральную компенсацию в размере полумиллиона рублей. В своей жалобе адвокат указывал на необоснованное занижение суммы компенсации и игнорирование Верховным судом РТ степени вины медицинского учреждения.

15 августа 2021 года отец Бадртдинова обратился в инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, одышку, слабость и сильный кашель. Ему был поставлен предварительный диагноз — ОРЗ, под вопросом COVID-19. Врачи не выявили показаний для госпитализации и назначили амбулаторное лечение. Спустя два дня состояние пациента ухудшилось, и он повторно обратился в больницу. Диагноз был изменен на бронхит и пневмонию, а назначенное ранее лечение отменено. Компьютерная томография показала 5% поражение легких.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Состояние Бадртдинова-старшего продолжало ухудшаться, и сын самостоятельно доставил его в инфекционную больницу, где его госпитализировали и провели повторное КТ-исследование. Однако результат обследования не был озвучен. Адвокат перевез отца в БСМП, где выяснилось, что поражение легких достигло уже 96%. Вскоре после этого Бадртдинов-старший скончался.

Рената Валеева