Стала известна программа «Лыжни России» в Казани
8 февраля столица Татарстана примет 43-й Всероссийский марафон «Лыжня России». В этом году любителей лыжного спорта ждут забеги на трех площадках города: стадионе «Локомотив», в Горкинско-Ометьевском лесу и в березовой роще жилого комплекса «Дербышки».
Участники соревнований могут получить стартовые комплекты, включающие номерной знак и шапку с логотипом, до 7 февраля включительно в пресс-центре Центрального стадиона. Мандатная комиссия работает с 10.00 до 19.00. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку. Программа мероприятия:
Стадион «Локомотив»:
- 9.00 — 10.00 — регистрация и выдача стартовых пакетов,
- 10.20 — старт забега спортсменов на 5 км,
- 11.00 — старт забега спортсменов на 10 км,
- 11.40 — забег ветеранов спорта и жизнелюбов (ретрозабег),
- 12.00 — торжественная церемония открытия соревнований,
- забег защитников Родины, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,
- благотворительный забег,
- забег руководителей,
- массовый забег.
Горкинско-Ометьевский лес:
- 9.00 — 10.00 — регистрация и выдача стартовых пакетов,
- 10.00 — забег семей СВО,
- 10.15 — спартакиада по лыжным гонкам среди работников образования Вахитовского и Приволжского районов,
- 10.30 — официальная церемония открытия «Лыжни России — 2025»,
- благотворительный забег руководителей предприятий и организаций,
- забеги жизнелюбов Вахитовского и Приволжского районов,
- массовый забег.
Березовая роща ЖК «Дербышки»:
- 9.00 — 10.00 — регистрация участников,
- 10.00 — официальная церемония открытия,
- семейный забег (родители и ребенок до 12 лет),
- забег ветеранов и пенсионеров района,
- забег в рамках спартакиады «Добрый Советский» среди предприятий и организаций Советского района,
- массовый забег.
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