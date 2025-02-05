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Стала известна программа «Лыжни России» в Казани

10:38, 05.02.2025
Стала известна программа «Лыжни России» в Казани
Фото: Динар Фатыхов

8 февраля столица Татарстана примет 43-й Всероссийский марафон «Лыжня России». В этом году любителей лыжного спорта ждут забеги на трех площадках города: стадионе «Локомотив», в Горкинско-Ометьевском лесу и в березовой роще жилого комплекса «Дербышки».

Участники соревнований могут получить стартовые комплекты, включающие номерной знак и шапку с логотипом, до 7 февраля включительно в пресс-центре Центрального стадиона. Мандатная комиссия работает с 10.00 до 19.00. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку. Программа мероприятия:

Стадион «Локомотив»:

  • 9.00 — 10.00 — регистрация и выдача стартовых пакетов,
  • 10.20 — старт забега спортсменов на 5 км,
  • 11.00 — старт забега спортсменов на 10 км,
  • 11.40 — забег ветеранов спорта и жизнелюбов (ретрозабег),
  • 12.00 — торжественная церемония открытия соревнований,
  • забег защитников Родины, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,
  • благотворительный забег,
  • забег руководителей,
  • массовый забег.
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Горкинско-Ометьевский лес:

  • 9.00 — 10.00 — регистрация и выдача стартовых пакетов,
  • 10.00 — забег семей СВО,
  • 10.15 — спартакиада по лыжным гонкам среди работников образования Вахитовского и Приволжского районов,
  • 10.30 — официальная церемония открытия «Лыжни России — 2025»,
  • благотворительный забег руководителей предприятий и организаций,
  • забеги жизнелюбов Вахитовского и Приволжского районов,
  • массовый забег.

Березовая роща ЖК «Дербышки»:

  • 9.00 — 10.00 — регистрация участников,
  • 10.00 — официальная церемония открытия,
  • семейный забег (родители и ребенок до 12 лет),
  • забег ветеранов и пенсионеров района,
  • забег в рамках спартакиады «Добрый Советский» среди предприятий и организаций Советского района,
  • массовый забег.
Рената Валеева

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