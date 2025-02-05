Стала известна программа «Лыжни России» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

8 февраля столица Татарстана примет 43-й Всероссийский марафон «Лыжня России». В этом году любителей лыжного спорта ждут забеги на трех площадках города: стадионе «Локомотив», в Горкинско-Ометьевском лесу и в березовой роще жилого комплекса «Дербышки».

Участники соревнований могут получить стартовые комплекты, включающие номерной знак и шапку с логотипом, до 7 февраля включительно в пресс-центре Центрального стадиона. Мандатная комиссия работает с 10.00 до 19.00. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку. Программа мероприятия:

Стадион «Локомотив»:

9.00 — 10.00 — регистрация и выдача стартовых пакетов,

10.20 — старт забега спортсменов на 5 км,

11.00 — старт забега спортсменов на 10 км,

11.40 — забег ветеранов спорта и жизнелюбов (ретрозабег),

12.00 — торжественная церемония открытия соревнований,

забег защитников Родины, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,

благотворительный забег,

забег руководителей,

массовый забег.

1 / 67 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Горкинско-Ометьевский лес:

9.00 — 10.00 — регистрация и выдача стартовых пакетов,

10.00 — забег семей СВО,

10.15 — спартакиада по лыжным гонкам среди работников образования Вахитовского и Приволжского районов,

10.30 — официальная церемония открытия «Лыжни России — 2025»,

благотворительный забег руководителей предприятий и организаций,

забеги жизнелюбов Вахитовского и Приволжского районов,

массовый забег.

Березовая роща ЖК «Дербышки»:

9.00 — 10.00 — регистрация участников,

10.00 — официальная церемония открытия,

семейный забег (родители и ребенок до 12 лет),

забег ветеранов и пенсионеров района,

забег в рамках спартакиады «Добрый Советский» среди предприятий и организаций Советского района,

массовый забег.

Рената Валеева