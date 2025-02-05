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Спортсмен СК «Синтез» Шлейхер победил в Кубке России по прыжкам в воду

09:24, 05.02.2025
Спортсмен СК «Синтез» Шлейхер победил в Кубке России по прыжкам в воду
Фото: Ринат Назметдинов

Спортсмен СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал золотую медаль в первый соревновательный день Кубка России по прыжкам в воду. Татарстанец первенствовал в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Шлейхер участвовал в соревнованиях в паре с Евгением Кузнецовым. Вместе спортсмены набрали 431,76 балла, чего хватило для победы на Кубке России.

Еще один прыгун в воду из «Синтеза» завоевал серебряную награду. «Заводчанин» Александр Белевцев в паре с Ильей Молчановым стали вторыми на том же соревновании с результатом 392,82 балла.

Кубок России по прыжкам в воду проходит с 4 февраля в Санкт-Петербурге и завершится 8 февраля.

Зульфат Шафигуллин

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