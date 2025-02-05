Премьер Швеции назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал инцидент со стрельбой в школе в городе Эребру, произошедший 4 февраля, самой страшной массовой стрельбой в истории страны. Об этом пишут «Известия».
— Сегодня мы стали свидетелями жестокого, смертоносного насилия против совершенно невинных людей. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции, — цитирует премьера новостной портал Breaking News.
Кристерссон отметил, что причины и точные обстоятельства трагедии пока неизвестны. Он призвал избегать догадок до выяснения всех деталей расследования.
— Придет время, когда мы узнаем, что произошло, как это могло произойти и какие мотивы могли за этим стоять. Давайте не будем строить догадки, — заявил он.
По предварительным данным, в результате стрельбы в школе погибли около 10 человек. По данным полиции, огнестрельные ранения получили пять человек, степень их травм уточняется.
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