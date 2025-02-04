В Верхнеуслонском районе Татарстана жители не могут записаться в поликлинику

Фото: Дмитрий Резнов

В Верхнеуслонском районе жители сталкиваются с серьезными трудностями при обращении за медицинской помощью. Несмотря на федеральное законодательство, гарантирующее получение медпомощи вне зависимости от места прикрепления, на практике это оказывается невыполнимым. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Поликлиника, в которой работают 47 специалистов, включая узких, обслуживает 13 тысяч прикрепленных пациентов. Хотя закон гарантирует запись к специалистам в течение двух недель, на практике это не всегда выполнимо. Запись открывается каждые две недели, но для неприкрепленных пациентов получить помощь практически невозможно, за исключением экстренных случаев в специальном кабинете неотложной помощи.

Одна из жительниц села рассказала, как из-за отсутствия должной медицинской помощи во время беременности ей пришлось переехать в Казань.



Рената Валеева