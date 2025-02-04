В России создадут единую линейку школьных учебников по русскому языку и литературе

Фото: Екатерина Петрова

Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с Министерством просвещения приступил к разработке единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Советник президента России, председатель совета Елена Ямпольская представила информацию о ходе выполнения поручений президента Владимира Путина по итогам заседания совета.

— Совместно с Минпросвещения начата работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Определены принципиально новые подходы к подаче материала, проведены встречи с экспертами и преподавателями, — говорится в сообщении.



Напомним, что президент Владимир Путин поручил разработать и внедрить единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению к 1 июня 2026 года. Целью проекта является стандартизация образования и повышение качества преподавания русского языка и литературы в школах по всей стране.

Рената Валеева