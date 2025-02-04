В Иннополисе назвали количество новорожденных детей за 2024 год

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По итогам прошлого года в самом молодом городе России родилось 45 детей. Об этом сообщил глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин на отчетном заседании Совета города Иннополис по итогам 2024 года.

Варакин порекомендовал руководству города обратить внимание на повышение демографических показателей. Он выразил надежду на продолжение динамичного развития города и дальнейшее улучшение жизни его жителей.

Напомним, в Иннополисе по итогам прошлого года увеличилось количество рабочих мест: на 1 159 — до 10 125, и средняя заработная плата — на 12,2 тыс., до 154 тыс. рублей.

Рената Валеева