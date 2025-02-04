Средняя зарплата работников Иннополиса увеличилась до 154 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В Иннополисе по итогам прошлого года увеличилось количество рабочих мест: на 1 159 — до 10 125, и средняя заработная плата — на 12,2 тыс., до 154 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр Иннополиса.

В городе работают 669 компаний и индивидуальных предпринимателей, что на 45 больше, чем годом ранее. В 2024 году были введены в эксплуатацию новые объекты, включая один из технопарков Б-1 (корпус B), три дома в квартале «Ю» (275 квартир) и 14 домов в ЖК «Зион». Открылись также новые магазины, клиники и велопешеходные дорожки.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Мэр особо отметил открытие «ульяновской» автомобильной развязки, назвав это самым значимым событием года для жителей города и подчеркнув поддержку федерального и республиканского правительств в реализации проекта.

Вандюков также заявил, что сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней увеличилась на 22% и достигла 9,4 млрд рублей, а в планах на 2025 год — превысить отметку в 10 млрд рублей.

Рената Валеева