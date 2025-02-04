Раиль Шамсутдинов возглавил ИСГЗ — первый частный вуз Казани

Фото: Максим Платонов

Раиль Шамсутдинов назначен новым ректором Института социальных и гуманитарных знаний (ИСГЗ), первого частного вуза Казани. Коллективу института его представили 4 февраля, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе института.

Шамсутдинов — педагог, кандидат педагогических наук, общественный деятель. Ранее он преподавал информатику в Казанском энергетическом колледже, был депутатом Госсовета РТ VI созыва, а с 2021 года является помощником депутата Госдумы России. В 2022 году он также возглавил региональное отделение Всероссийского сообщества наставников-просветителей в Татарстане.



Шамсутдинов окончил факультет физики и информатики ТГГПУ в 2007 году, защитил кандидатскую диссертацию в 2010 году и прошел переподготовку в КФУ по специальности «менеджмент в сфере образования» в 2015 году.

ИСГЗ был основан в 1991 году и является первым частным вузом Казани. Шамсутдинов стал третьим ректором в истории института. Первым ректором института был профессор Николай Васильевич Пономарев-Капучиди.

Рената Валеева