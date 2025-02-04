Казанские студенты отправились помогать в ликвидации последствий разлива нефти в Черном море

Фото: Динар Фатыхов

Студенты Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана присоединятся к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Добровольческая группа из 15 студентов во главе с председателем студсовета КГАВМ, пятикурсницей Ксенией Агаповой проведет на месте катастрофы две недели. Об этом сообщает мэрия города.

— Это глобальная экологическая катастрофа, и мы обязаны оказывать любую помощь. Нам очень повезло, что открылся набор волонтеров — мы сразу же сформировали список. Едем помогать очно и по профилю образования, — рассказала Ксения Агапова.

Студенты КГАВМ войдут в состав первого отряда добровольцев, включающего 35 человек из различных учебных заведений Татарстана, в том числе из Зеленодольска, Мамадыша и Нижнекамска. Руководителем отряда назначена директор волонтерского центра «Добрый Зеленодольск» Светлана Янтуганова.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Планируется, что казанские студенты-ветеринары будут направлены в реабилитационный центр для помощи пострадавшим птицам, а другие волонтеры займутся ликвидацией последствий разлива непосредственно на побережье. Отряд уже находится в пути и завтра утром приступит к работе. Добровольцев разместят в одном из пансионатов Витязево, расположенном вблизи зоны их деятельности.

Ранее «Реальное время» опросило очевидцев и волонтеров, которые участвуют в ликвидации катастрофы, и узнало у токсиколога, какие последствия ждут местных жителей.

Рената Валеева