Константин Эрнст возглавил Международный союз КВН

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст стал новым президентом Международного союза КВН, пишет РБК. Предложение занять этот пост поступило от ведущего Александра Маслякова-младшего во время фестиваля, на котором были объявлены участники главных лиг КВН на предстоящий сезон.

Эрнст, подключившийся к мероприятию онлайн, принял предложение и пообещал творческое сотрудничество участникам КВН.

Назначение Эрнста произошло в преддверии 64-летия Клуба веселых и находчивых, который в 2025 году отметит юбилей. Стоит отметить, что Александр Масляков-младший в прошлом году стал единственным владельцем КВН, после того как Александр Масляков-старший и его супруга вышли из состава собственников компании «АМиК», владеющей правами на передачу.

Напомним, 8 сентября скончался советский и российский телеведущий Александр Масляков-старший.

Рената Валеева