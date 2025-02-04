В США мужчину осудили на 475 лет за организацию собачьих боев

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В штате Джорджия мужчина был приговорен к 475 годам лишения свободы за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Об этом сообщили NBC со ссылкой на заявление прокурора по делам о преступлениях против животных Джессики Рок.

Это наказание стало самым длительным сроком, назначенным в США по делам, связанным с собачьими боями.

Мужчина был осужден на прошлой неделе после того, как в ноябре 2022 года в результате рейда были изъяты 107 собак, многие из которых страдали от истощения и недостатка пищи и воды.

Животные содержались в ужасных условиях: почти все сидели на тяжелых цепях на слишком близком расстоянии друг от друга, что способствовало развитию агрессии. Часть собак находилась в подвале жилого дома, где за ними не ухаживали.

Прокурор заявил, что наказание служит примером для всех тех, кто может участвовать в подобных преступлениях.

Анастасия Фартыгина