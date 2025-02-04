Тренер «Ак Барса» Тертышный поделился ожиданиями от матча со СКА

Тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный поделился ожиданиями от матча со СКА в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется сегодня в 19.30 по московскому времени.

Тертышный уверен, что в игре со СКА необходимо особенно хорошо сыграть на старте поединка.

— Надо качественно сыграть и в обороне, и в атаке. Знаем, что соперник хорошо начинает периоды, достаточно активно. Первые десять минут важно отыграть без потерь в средней зоне, выводить шайбу в зону СКА. Понятно, что всегда присутствуют эмоции, надо их контролировать. Важно не поддаваться на провокации. Если требуется потерпеть — надо терпеть, — приводит слова Тертышного пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 68 очками. Питерский СКА идет шестым в турнирной таблице Запада с 65 баллами.

В первой игре команд в Казани «Ак Барс» обыграл соперника в овертайме со счетом 3:2. Всего казанцы в очном противостоянии со СКА выиграли 18 матчей из 38 в истории КХЛ.

Зульфат Шафигуллин