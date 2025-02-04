Глава Елабуги представил новых руководителей администрации района
В Елабужском районе Татарстана состоялось утреннее совещание, на котором глава района Рустем Нуриев представил новых муниципальных руководителей.
- На должность замруководителя исполкома по социальному развитию назначена Елена Мерзон, ранее занимавшая пост директора Елабужского института КФУ.
Рустем Нуриев выразил благодарность Мерзон за выбор работать на родине и подчеркнул важность ее опыта для решения множества задач на новом посту.
- новым директором филиала назначен Марат Умаров, до этого возглавлявший филиал КФУ в узбекистанском Джизаке;
- Эльвира Тугульская заняла должность начальника юридического отдела исполкома района;
- Владимир Зубков стал главой отдела по работе с органами местного самоуправления Совета Елабужского района.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.