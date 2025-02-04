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Глава Елабуги представил новых руководителей администрации района

13:09, 04.02.2025
Глава Елабуги представил новых руководителей администрации района
Фото: пресс-служба правительства РТ

В Елабужском районе Татарстана состоялось утреннее совещание, на котором глава района Рустем Нуриев представил новых муниципальных руководителей.

  • На должность замруководителя исполкома по социальному развитию назначена Елена Мерзон, ранее занимавшая пост директора Елабужского института КФУ.

Рустем Нуриев выразил благодарность Мерзон за выбор работать на родине и подчеркнул важность ее опыта для решения множества задач на новом посту.

  • новым директором филиала назначен Марат Умаров, до этого возглавлявший филиал КФУ в узбекистанском Джизаке;
  • Эльвира Тугульская заняла должность начальника юридического отдела исполкома района;
  • Владимир Зубков стал главой отдела по работе с органами местного самоуправления Совета Елабужского района.
Анастасия Фартыгина

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