В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели мужчины в канализационном колодце

Фото: Максим Платонов

В Елабужском районе Татарстана следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 35-летнего мужчины, тело которого было найдено в канализационном колодце на территории одной из баз отдыха. Предварительно установлено, что причиной смерти стало утопление. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по республике.

В ходе расследования выяснилось, что 1 февраля мужчина прибыл на базу для участия во встрече выпускников. На следующий день он исчез без вести, и его тело было обнаружено 3 февраля.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств и данных, необходимых для полного выяснения обстоятельств случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия.

Анастасия Фартыгина