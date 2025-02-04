Просрочка по ипотечным кредитам в Татарстане выросла на 97% за год

Фото: Динар Фатыхов

За 2024 год просроченная ипотечная задолженность в Татарстане увеличилась на 97% и на 1 января 2025 года составила 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили в РБК Татарстан.

В прошлом году сумма просрочки составляла около 1,4 млрд рублей, тогда как еще годом ранее — около 1,3 млрд. Татарстан занимает второе место в Приволжском округе как по динамике роста просрочки, так и по сумме задолженности. Общий ипотечный портфель в республике на начало 2025 года превышает 798,9 млрд рублей, а доля просроченной задолженности составляет 0,34%.

Наибольшее увеличение просроченной задолженности по сравнению с Татарстаном зафиксировано в Ульяновской области, где этот показатель вырос на 134%. По абсолютной сумме просрочек республику опережает Башкортостан с 2,8 млрд рублей.

Кроме того, в некоторых регионах России наблюдается значительный рост ипотечной просрочки. Например, в Тыве этот показатель увеличился на 662%, в Крыму — на 496%, в Ингушетии — на 275%, а в Дагестане — на 201%.

Напомним, что по итогам 2024 года в Татарстане оформлено более 40,5 тыс. ипотечных кредитов. Это на 45% меньше, чем годом ранее.

Анастасия Фартыгина