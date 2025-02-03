МВД предупредило о новых мошеннических схемах под предлогом голосования

Фото: Ирина Плотникова

МВД Татарстана предупредило жителей республики о мошеннических схемах, связанных с просьбами проголосовать в онлайн-конкурсе под фразой «Проголосуй за мою племянницу, пожалуйста!». Полицейские сообщают, что такие сообщения массово рассылаются людям, и переход по ссылкам может привести к утечке личных данных.

Один из случаев зафиксирован в Чистополе, когда жительница обратилась в полицию после того, как ее дочь, пройдя по ссылке, предоставила мошенникам доступ к своей учетной записи. В результате злоумышленники перевели 44 тыс. рублей с банковского счета девушки на свой. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «г» УК о краже денежных средств с банковской карты.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам, даже если сообщение пришло от знакомого. Рекомендуется уточнять у отправителя информацию по телефону, чтобы избежать мошенничества.



Анастасия Фартыгина