В течение всего января отдыхали 9% россиян

Фото: Олег Тихонов

В течение всего января отдыхали 9% россиян. При этом 22% из них поступают так каждый год: берут отгул на короткую неделю, а после нее уходят в двухнедельный отпуск. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

— Известно, что январь — самый невыгодный с экономической точки зрения месяц для отпуска. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит каждый рабочий день. Отпускные же, наоборот, при стабильном доходе всегда одинаковые, и стоимость одного дня отпуска всегда ниже, чем стоимость рабочего дня. В итоге потери могут составлять около 30% от стоимости одного рабочего дня. А в этом году январский отпуск еще более невыгодный, чем годом ранее, так как рабочих дней еще меньше, чем обычно, — рассказала директор департамента коммуникационной политики маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Она добавила, что респонденты выбирают уйти в невыгодный отпуск из-за инфляции которая за прошлый год достигла 9,5%. По ее словам, в таких условиях часть населения предпочитает не копить, а тратить средства.

Напомним, в ноябре эксперты назвали наиболее выгодное время для отпуска в 2025 году. По их словам, для тех, кто работает по графику 5/2, удобнее всего брать отдых в месяцах с наибольшим количеством рабочих дней.

Елизавета Пуншева