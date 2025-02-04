ФСБ раскрыла секретные документы об охране Сталина на Ялтинской конференции

Фото: Сергей Афанасьев

ФСБ России опубликовала ранее засекреченные архивные документы, касающиеся обеспечения безопасности советской делегации во главе с Иосифом Сталиным во время Ялтинской конференции 1945 года. В этом году отмечается 80-летие с момента начала встречи лидеров антигитлеровской коалиции.

Документы содержат информацию о подготовке поездки советской делегации из Москвы в Ялту, включая меры безопасности. Один из опубликованных документов, носивший гриф «совершенно секретно», подписан высокими чиновниками НКГБ, в том числе Лаврентием Берией, и утверждает, что поезда состоял из 12 вагонов, включая бронеплощадки в голове и в хвосте.

Начальником охраны поезда был назначен Николай Власик, которому было подчинено 140 сотрудников НКГБ. Витков и комендант поезда полковник Анатолий Есиава контролировали работу паровозной бригады, которая была тщательно проверена на отсутствие компрометирующих материалов.

Поезд следовал по маршруту: Москва — Скуратово — Курск — Харьков — Синельниково — Мелитополь — Симферополь, при этом для каждого участка назначались отдельные паровозные бригады. Эти материалы подчеркивают важность Ялтинской конференции и показывают, как Советский Союз обеспечивал безопасность своих лидеров в критические для страны моменты.

Анастасия Фартыгина