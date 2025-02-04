В Татарстане, в поселке Васильево, произошел пожар в многоквартирном доме
В ночь на 4 февраля в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Волостнова. В результате разбора сгоревших конструкций был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
На место происшествия выехал прокурор Зеленодольска Дмитрий Ерпелев для выяснения всех обстоятельств трагедии. Причины возгорания, произошедшего в доме, где находились шесть квартир, устанавливаются органами дознания МЧС в рамках доследственной проверки. Прокуратура города контролирует ход и результаты этого расследования.
Кроме того, Зеленодольская городская прокуратура взяла под контроль вопрос расселения жителей пострадавшего дома в маневренный жилой фонд.
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