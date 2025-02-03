Оборудование с затонувшего танкера «Волгонефть-239» пойдет на учебные нужды

Оборудование с затонувшего танкера «Волгонефть-239» найдет применение не только на свалке. Как сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на представителя компании — владельца судна «Волгатранснефть» Франца Куровского, часть из него будет использована для учебных целей, а другая — на других судах.

Два мотобота уже переданы в Новороссийск Центру развития «Открытое море» для обучения детей основам морского дела. Дополнительное оборудование направят в Ушаковский институт, где его планируется использовать в тренажерном учебном центре. Темрюкский музей также получит часть деталей, включая кнехты, иллюминаторы и двери.

В настоящее время продолжается разборка кормовой части и машинного отделения танкера. С рубки сняты необходимые приборы, включая рации и сопутствующие детали. Оборудование из машинного отделения будет использовано на других судах компании.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Рената Валеева