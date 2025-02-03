Трамп готовится выйти из Совета ООН по правам человека
Американский президент Дональд Трамп, как ожидается, подпишет в течение следующих 24 часов исполнительный указ о выходе США из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и прекращении финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на полученные ею внутренние документы, отмечает ТАСС.
Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
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