Минздрав Татарстана раскритиковали из-за невозможности попасть к врачу

Фото: Динар Фатыхов

Более 46% пациентов в Татарстане испытывают серьезные трудности с записью на прием к врачу как через портал Госуслуг, так и лично в регистратуре. Об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В антирейтинге регионов с наихудшей доступностью медицинской помощи оказались Бавлинский, Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский районы и Набережные Челны.

Ситуация вызвала жесткую критику со стороны раиса Татарстана Рустама Минниханова на недавней коллегии. Те же районы, за исключением Альметьевска, демонстрируют самые низкие показатели удовлетворенности качеством медицинского обслуживания населения.

Рената Валеева