В Татарстане сотрудник исполкома предстанет перед судом за хищение денег у предпринимателей

Фото: Динар Фатыхов

Работник исполкома Муслюмовского района будет судим за хищение денежных средств у местных предпринимателей посредством незаконных сборов. Об этом сообщили в пресс-службе следкома Татарстана.

Начальник отдела территориального развития собрал деньги с 12 бизнесменов под предлогом организации праздников и благотворительной помощи инвалидам и детям из неблагополучных семей.

Всего было собрано 244 тыс. рублей, которые обвиняемый присвоил. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.



Анастасия Фартыгина