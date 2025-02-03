В Татарстане сотрудник исполкома предстанет перед судом за хищение денег у предпринимателей
Работник исполкома Муслюмовского района будет судим за хищение денежных средств у местных предпринимателей посредством незаконных сборов. Об этом сообщили в пресс-службе следкома Татарстана.
Начальник отдела территориального развития собрал деньги с 12 бизнесменов под предлогом организации праздников и благотворительной помощи инвалидам и детям из неблагополучных семей.
Всего было собрано 244 тыс. рублей, которые обвиняемый присвоил. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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