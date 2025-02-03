Юрлица Татарстана будут обязаны перейти на электронное взаимодействие с Росреестром с 1 марта

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С 1 марта все юридические лица в Татарстане должны будут осуществлять взаимодействие с Росреестром исключительно в электронном формате. Это требование вступает в силу в соответствии с новым федеральным законом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Замглавы Росреестра Татарстана Лилия Бурганова подчеркнула, что республика уже зарекомендовала себя как один из лидеров по показателям «Электронной ипотеки», достигнув 90%. Однако с введением новых правил ожидается, что показатель электронной подачи документов среди юридических лиц должен вырасти до 100%.

Документы, поданные в бумажном виде после 1 марта, будут возвращаться без рассмотрения. Исключение составят лишь случаи, когда одной из сторон сделки является физическое лицо.

Анастасия Фартыгина