Эксперт рассказал о защите проводов от повреждений из-за гололеда и изморозей

Фото: Реальное время

С возникновением гололедно-изморозевых отложений, вызванных перепадами температуры, линии электропередач и интернет-кабели становятся уязвимыми для повреждений, что может привести к значительным сбоям в работе электросетей. По словам Марата Садыкова, доктора технических наук и профессора Казанского государственного энергетического университета, такие отложения могут вызвать обрывы и растяжения кабелей, а также короткие замыкания.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние линий электропередач. Однако, как признает Садыков, это не всегда возможно. В ответ на эту проблему ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга гололедообразования на линиях электропередачи, которая отслеживает состояние проводов в реальном времени.

Система оснащена датчиками, собирающими данные о температуре, влажности, толщине гололеда и других параметрах, и при обнаружении критических значений может автоматически запустить процесс плавления гололеда.

Напомним, что, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, 2025 год ожидается как один из самых жарких на планете, с возможным попаданием в первую пятерку или даже тройку по температурным показателям.



Анастасия Фартыгина