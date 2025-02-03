В Казани возбудили уголовное дело против водителя за нападение на женщину с ребенком

Фото: Ирина Плотникова

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту нападения водителя на женщину с ребенком, квалифицируя действия руководителя как хулиганство согласно статье 213 УК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установило следствие, в Казани водитель не пропустил женщину на пешеходном переходе и затем напал на нее.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Липскому доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах инцидента.



Анастасия Фартыгина