В Казани возбудили уголовное дело против водителя за нападение на женщину с ребенком
Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту нападения водителя на женщину с ребенком, квалифицируя действия руководителя как хулиганство согласно статье 213 УК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установило следствие, в Казани водитель не пропустил женщину на пешеходном переходе и затем напал на нее.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Липскому доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах инцидента.
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