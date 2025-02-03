В Татарстане запретили экскурсионные полеты на площадке Куралово

Фото: Динар Фатыхов

Верхнеуслонский район Татарстана столкнулся с запретом на осуществление коммерческих полетов на посадочной площадке Куралово. Это решение было принято Авиастроительным районным судом Казани по иску Татарского транспортного прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка, проведенная ведомством, выявила, что на площадке осуществлялись платные экскурсионные полеты на самолетах над Казанью и территорией республики без необходимых сертификатов эксплуатанта для коммерческих воздушных перевозок. Такие действия создавали серьезные угрозы безопасности полетов и могли привести к аварийным ситуациям, а также нанести вред жизни и здоровью граждан.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования и запретил деятельность эксплуатантов до получения соответствующих сертификатов. Транспортная прокуратура будет следить за исполнением этого решения.

Анастасия Фартыгина