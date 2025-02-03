Госдума инициирует запрет на продажу муляжей наград участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») выступил с инициативой запретить продажу муляжей наград участников специальной военной операции (СВО) на маркетплейсах. В своем заявлении он выразил возмущение по поводу обнаруженных им объявлений о продаже бутафорских изделий, имитирующих боевые награды. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам Хамитова, такая практика является недопустимой.

— Сначала я не поверил своим глазам, увидев, что за небольшую сумму действительно можно приобрести подобные товары, — добавил депутат.

Депутат подчеркнул важность защиты воинской отваги и мужества, которые всегда были святыми понятиями для россиян.

Хамитов также добавил, что в условиях нравственного очищения общества необходимо пресекать циничные попытки заработать на подвигах защитников страны.

— Более аморального отношения к нашим героям невозможно себе представить! Ребята на передовой ежедневно рискуют своей жизнью, и в это время какие-то негодяи обесценивают их подвиг, — заключил он.

Напомним, что в Татарстане увеличили размер единовременных выплат для контрактников до 2,8 млн рублей. Эта сумма будет формироваться из трех источников: 2,1 млн рублей от республиканского бюджета, 400 тыс. рублей от Министерства обороны России и до 300 тыс. рублей от муниципалитетов и предприятий региона.

