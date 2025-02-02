Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов
На дорогах местами гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер южный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.
В Казани ожидается от +1 до +3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.
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