Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

На дорогах местами гололедица

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер южный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Казани ожидается от +1 до +3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси.

Галия Гарифуллина