В Татарстане составили предварительный перечень домов для расширенной программы капремонта

Фото: Динар Фатыхов

Муниципальные образования Татарстана представили предварительный перечень домов, которые будут отремонтированы в рамках расширения программы капремонта. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Как передает пресс-служба раиса Татарстана, на сегодняшний день идет согласование дефектных ведомостей с Госжинспекцией республики и формирование программы в государственной информационной системе мониторинга жилищного фонда.

По словам главы Минстроя, эту работу главам районов предстоит закончить работу в течение следующей недели.

Напомним, в Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов дополнительно выделили 3 млрд рублей. Сейчас в республике продолжают составлять списки объектов, которые приведут в порядок в рамках программы.

Галия Гарифуллина