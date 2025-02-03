«Яндекс», «Авито» и VK возглавили топ ИТ-работодателей России по версии HeadHunter

HeadHunter опубликовал ежегодный рейтинг работодателей. Всего в исследовании приняли участие 1729 фирм, из них финалистами в категории «Крупнейшие компании» (от 5000 сотрудников) стали 152. Результаты рейтинга сформированы по итогам опроса 686 тысяч соискателей.

В категории ИТ-компаний первое место у «Яндекса», а следующие позиции распределились неожиданно по сравнению с 2023 годом. Компания «Авито» заняла 2-е место в топе лучших ИТ-работодателей по версии ежегодного рейтинга HeadHunter, прибавив 3 позиции к прошлому году. Сервис бесплатных объявлений опередил в рейтинге VK, «Контур» и Ozon. Кроме того, «Авито» стал четвертым самым популярным местом работы для ИТ-специалистов по версии соискателей.

Итоговый результат сформирован из трех этапов оценки, каждая из которых имеет свой вес: экспертная оценка HR-специалистов компании, eNPS-опрос сотрудников (оценка удовлетворенности работой в компании) и опрос соискателей hh.ru.

