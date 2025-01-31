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РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долгов

15:44, 31.01.2025
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долгов
Фото: Динар Фатыхов

«Химкам» запрещено регистрировать новых игроков для участия в чемпионате России. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение принято из-за задолженности «Химок» перед «Оренбургом» по трансферу полузащитника Лукаса Веры. Футболист перешел в подмосковный клуб в летнее трансферное окно за 1 млн евро (по данным transfermarkt).

В декабре Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о трансферном бане в отношении «Химок» из-за долга по переходу шведского футболиста Бесарда Сабовича.

Зульфат Шафигуллин

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