Эксперты дали советы по созданию резюме

При заполнении резюме не стоит оставлять пустых строк — так больше шансов найти действительно хорошую работы, сообщили в «Авито Работе».

Среди важных пунктов:

опыт работы с перечислением названий предыдущих компаний-работодателей, должностей и обязанностей;

уровень образования с указанием учебного заведения и года его окончания;

знание языков;

персональная информация с упоминанием наличия водительских прав и медицинской книжки;

контактная информация;

раздел «О себе», в котором стоит рассказать о деловых качествах и профессиональных навыках, которые будут полезны на этой должности.

— Если разместить несколько резюме на смежные или похожие должности, то шансов на трудоустройство будет больше. А еще количество просмотров резюме увеличивается, когда в нем есть фотография, — советуют эксперты.

Несмотря на это, откликаться на вакансии можно и без резюме.

— В таком случае работодатель свяжется с кандидатом, чтобы узнать о нем больше. При этом оставить отклики всего два-три раза недостаточно: поиск работы — это та же работа, которой нужно заниматься систематически. Шансы получить приглашение на собеседование увеличатся, если откликнуться как минимум на 10 разных вакансий, — сообщили в «Авито Работе».

