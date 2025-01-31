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Эксперты дали советы по созданию резюме

16:58, 31.01.2025

При заполнении резюме не стоит оставлять пустых строк — так больше шансов найти действительно хорошую работы, сообщили в «Авито Работе».

Среди важных пунктов:

  • опыт работы с перечислением названий предыдущих компаний-работодателей, должностей и обязанностей;
  • уровень образования с указанием учебного заведения и года его окончания;
  • знание языков;
  • персональная информация с упоминанием наличия водительских прав и медицинской книжки;
  • контактная информация;
  • раздел «О себе», в котором стоит рассказать о деловых качествах и профессиональных навыках, которые будут полезны на этой должности.

— Если разместить несколько резюме на смежные или похожие должности, то шансов на трудоустройство будет больше. А еще количество просмотров резюме увеличивается, когда в нем есть фотография, — советуют эксперты.

Несмотря на это, откликаться на вакансии можно и без резюме.

— В таком случае работодатель свяжется с кандидатом, чтобы узнать о нем больше. При этом оставить отклики всего два-три раза недостаточно: поиск работы — это та же работа, которой нужно заниматься систематически. Шансы получить приглашение на собеседование увеличатся, если откликнуться как минимум на 10 разных вакансий, — сообщили в «Авито Работе».

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