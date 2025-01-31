Музей Спасской башни в Казанском кремле закроется на реставрацию

Фото: Динар Фатыхов

Музей Спасской башни в Казанском кремле временно приостановит свою работу с 3 по 17 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте музея-заповедника.

Посетители смогут насладиться экспозициями до 2 февраля включительно в обычном режиме работы: с понедельника по четверг — с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 11.00 до 20.00 и в субботу и воскресенье — с 10.00 до 18.00.

В Казани готовятся к масштабному обновлению стен Кремля. На сайте комитета по охране ОКН Татарстана опубликованы сразу три акта ГИКЭ: об обновлении прясел стен между Спасской и Юго-Западной башнями, между Безымянной и Северо-Западной башнями, а также между Преображенской и Пятигранной (признана утраченной — прим. ред.) башнями.

Рената Валеева