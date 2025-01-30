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В Татарстане в 2024 году выдали 38,5 тыс. разрешений на охоту

14:47, 30.01.2025
В Татарстане в 2024 году выдали 38,5 тыс. разрешений на охоту
Фото: Арсений Фавстрицкий

В 2024 году в Татарстане выдали 38,5 тыс. разрешений на охоту. Об этом рассказал председатель Госкомитета по биоресурсам республики Федор Батков.

По сравнению с 2023 годом количество разрешений возросло на 12% — с 34,2 тысячи.

На первом месте по увеличению количества разрешений — охота на пушных животных: рост год к году составил 22%. На втором месте — копытные (+15%), замыкают тройку пернатые (+8%).

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