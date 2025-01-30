Банк России опубликовал курс валют с 31 января
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 31 января. По отношению к двум денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал в цене на 0,01 рубля, евро повысился на 0,37 рубля, юань снизился на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 98,01 рубля;
- евро — 102,78 рубля;
- юань — 13,37 рубля.
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