В Татарстане создадут логистические хабы для разгрузки железных дорог

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запланировали строительство новых логистических хабов для перевалки строительных и инертных материалов, которые будут обслуживать маршрутные поезда. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

В настоящее время власти активно приобретают участки на базе бывших железнодорожных станций для организации этих площадок.

Логистические центры будут расположены вблизи крупных агломераций, что позволит выгружать грузы до въезда в города республики. Это решение направлено на оптимизацию поставок и улучшение обслуживания крупных заводов.

Министр подчеркнул, что власти готовы сотрудничать как с частными инвесторами, так и самостоятельно создавать организации для реализации проектов.

— Если это частный инвестор, который уже владеет такими точками, мы с удовольствием будем с ним работать. В случае необходимости реконструкции заброшенных объектов мы готовы создавать компании, чтобы достичь желаемого эффекта, — добавил Ханифов.

Анастасия Фартыгина