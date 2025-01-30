В Татарстане создадут логистические хабы для разгрузки железных дорог
В Татарстане запланировали строительство новых логистических хабов для перевалки строительных и инертных материалов, которые будут обслуживать маршрутные поезда. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
- В настоящее время власти активно приобретают участки на базе бывших железнодорожных станций для организации этих площадок.
Логистические центры будут расположены вблизи крупных агломераций, что позволит выгружать грузы до въезда в города республики. Это решение направлено на оптимизацию поставок и улучшение обслуживания крупных заводов.
Министр подчеркнул, что власти готовы сотрудничать как с частными инвесторами, так и самостоятельно создавать организации для реализации проектов.
— Если это частный инвестор, который уже владеет такими точками, мы с удовольствием будем с ним работать. В случае необходимости реконструкции заброшенных объектов мы готовы создавать компании, чтобы достичь желаемого эффекта, — добавил Ханифов.
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