Новости общества

01:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане создадут логистические хабы для разгрузки железных дорог

18:29, 30.01.2025
В Татарстане создадут логистические хабы для разгрузки железных дорог
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запланировали строительство новых логистических хабов для перевалки строительных и инертных материалов, которые будут обслуживать маршрутные поезда. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

  • В настоящее время власти активно приобретают участки на базе бывших железнодорожных станций для организации этих площадок.

Логистические центры будут расположены вблизи крупных агломераций, что позволит выгружать грузы до въезда в города республики. Это решение направлено на оптимизацию поставок и улучшение обслуживания крупных заводов.

Министр подчеркнул, что власти готовы сотрудничать как с частными инвесторами, так и самостоятельно создавать организации для реализации проектов.

— Если это частный инвестор, который уже владеет такими точками, мы с удовольствием будем с ним работать. В случае необходимости реконструкции заброшенных объектов мы готовы создавать компании, чтобы достичь желаемого эффекта, — добавил Ханифов.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также