Госдума разработает законопроект о запрете сатанизма в России

Фото: Анастасия Фартыгина

В России готовится законопроект о запрете сатанизма, который вскоре будет представлен в Госдуме. Об этом сообщил депутат Николай Бурляев на круглом столе в рамках Рождественских образовательных чтений, передали в РИА «Новости».

Бурляев подчеркнул, что обсуждение сатанизма как действующей структуры послужило толчком для начала работы над проектом. Он выразил надежду, что комитет сможет представить документ в ближайшие 10 дней.

Кроме того, депутат упомянул о своем обращении в Следком России с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова. Бурляев считает, что расследование, проведенное после дуэли в 1841 году, было недобросовестным и требует пересмотра с использованием современных технологий и методов криминалистики.

Анастасия Фартыгина