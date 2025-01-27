В Башкирии создан первый в России региональный реестр народных целителей

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Минздрав Башкортостана опубликовал первый в России региональный реестр народных целителей. В список включены семь специалистов, получивших официальное разрешение на занятия народной медициной, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным министерства, реестр включает специалистов, практикующих траволечение, костоправство, йогатерапию, акупунктуру и другие подобные методы. Разрешения на занятия народной медициной выдаются в Башкирии с 2019 года, однако в единый официальный реестр их собрали впервые. На данный момент аналогичных открытых списков в других регионах страны нет.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев назвал создание реестра «шагом к контролю над ситуацией» с распространением нетрадиционной медицины. В Госдуме также обсуждается законопроект о создании федерального реестра народных целителей.

Однако эксперт в области доказательной медицины Василий Власов отмечает отсутствие научного обоснования у целительства и подобных практик. Он призывает власти не регистрировать целителей, а отслеживать их деятельность и наказывать за причинение вреда здоровью.



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Рената Валеева