В 2024 году в Красную книгу Татарстана внесли 6 новых видов флоры и фауны

В 2024 году в Красной книге Татарстана появилось 6 новых видов флоры и фауны: по 2 вида мхов, грибов и беспозвоночных животных.

Всего в Красной книге Татарстана зафиксирован 631 объект.

Проект Министерства экологии Татарстана по реинтродукции сокола-балобана оценили на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года. Ранее он широко обитал в регионе, но теперь занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, России.