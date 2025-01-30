Минниханов наградил чемпионский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс»

Сегодня в Казанском кремле состоялось торжественное чествование регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» по итогам сезона 2024 года. Команда, завоевавшая титул чемпиона России по регби-7, серебряные медали чемпионата страны и Суперкубок, получила заслуженные награды и слова благодарности от высшего руководства республики.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично поздравил спортсменов с выдающимися достижениями.

— На протяжении всего сезона вы демонстрировали высочайшее спортивное мастерство и командный дух, стремление к победе. Бик зур рәхмәт сезгә! — сказал Минниханов. Он подчеркнул, что победы — это результат сплоченной работы всего коллектива, руководства Федерации регби республики, партнеров, спонсоров, семей и болельщиков. Особо он отметил значимость того факта, что в команде выступают воспитанники татарстанских спортивных школ и работают местные специалисты, подчеркнув эффективность республиканской школы регби.

В настоящее время регби в Татарстане занимаются 1 960 человек, а в спортивных школах тренируются более 600 детей и подростков. Минниханов выразил уверенность, что победы «Стрелы-Ак Барс» придадут новый импульс развитию этого вида спорта в республике, привлекая все больше молодых людей.

Раис Татарстана также отметил впечатляющие результаты команды за последние два года и выразил уверенность в достижении ею новых высот. Он пожелал спортсменам дальнейших успехов и новых побед.

В ходе церемонии членам команды были вручены государственные награды Республики Татарстан: медали «За доблестный труд», медали «100 лет образования ТАССР», благодарности раиса Республики Татарстан и другие награды.

Рената Валеева