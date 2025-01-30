Пенсионерка из Елабуги лишилась почти 400 тыс. рублей из-за смены счетчиков

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61-летняя жительница Елабуги стала жертвой мошенников, которые обманом похитили у нее 393 тыс. рублей под предлогом замены электросчетчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сначала неизвестный позвонил женщине и, представившись сотрудником коммунальной службы, попросил ее продиктовать код из SMS-сообщения для якобы постановки в электронную очередь на замену электросчетчиков. Получив код, мошенники получили доступ к ее личным данным.

Вскоре после этого с пенсионеркой связалась девушка, представившаяся сотрудником банка. Она сообщила, что личный кабинет женщины на портале «Госуслуги» был взломан, и от ее имени были оформлены кредиты. Для аннулирования этих кредитов ей предложили оформить аналогичные кредиты и перевести средства на «безопасный» счет.

Пенсионерка последовала всем инструкциям злоумышленников и перевела им 393 тысячи рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Тетюшах пожилая женщина стала жертвой мошенников, которые убедили ее оформить шесть кредитов на общую сумму 2,7 млн рублей.

Рената Валеева