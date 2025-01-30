Названа самая дорогая торговая улица Казани за пределами мегаполисов

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Проспект Ямашева в Казани признан самой дорогой торговой улицей России за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Максимальная арендная ставка на проспекте достигла 41,2 тыс. рублей за квадратный метр в год (без учета НДС).

Второе место в рейтинге самых дорогих торговых улиц заняла улица Одесская в Краснодаре (32,5 тыс. рублей за кв. м в год), а третье — площадь Свободы в Нижнем Новгороде (31 тыс. рублей за кв. м в год).

В десятку лидеров также вошли: Красный проспект в Новосибирске, проспект Ленина в Екатеринбурге, улица Республики в Тюмени, Большая Садовая в Ростове-на-Дону, проспект Карла Маркса в Омске, улица Цюрупы в Уфе и проспект Ленина в Кемерово.



Рената Валеева