Татарстан получил 3,46 млрд рублей на благоустройство малых городов и поселений

Фото: Мария Зверева

За последние пять лет Татарстан получил 3,46 млрд рублей грантов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом стало известно на региональном дне II Всероссийского форума «Малая родина — сила России», пишет «Коммерсантъ Волга-Урал».

Средства были выделены в рамках всероссийского конкурса по благоустройству, в котором республика одержала 49 побед с 2018 года.

В 2025 году на дорожные работы в Татарстане планируют направить 39,1 млрд рублей. Соответствующий проект постановления кабмина республики опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. 30,8 млрд рублей выделят из республиканского бюджета, 7,9 млрд — из федерального.

Рената Валеева