Ледяная вода реки усугубляет последствия авиакатастрофы в США

Фото: Динар Фатыхов

Температура воды в реке Потомак на месте столкновения пассажирского самолета и военного вертолета составляет всего 1,6 градуса Цельсия, передает «Российская газета».

Напомним, что в среду вечером в районе аэропорта имени Рейгана столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines (на борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа) и военный вертолет Black Hawk (на борту — по меньшей мере трое военнослужащих). Самолет ушел под воду на глубину около двух метров.

Низкая температура воды, близкая к нулю, резко снижает шансы на выживание при попадании в воду. По данным специалистов, холодовой шок, вызванный погружением в такую воду, приводит к рефлекторной задержке дыхания, последующей гипервентиляции и потере сознания в течение 15–30 минут.

К настоящему времени из реки извлечены 19 тел погибших. Изначальные сообщения о четырех выживших опровергнуты двумя источниками CNN в правоохранительных органах и одним осведомленным источником. Поисково-спасательная операция продолжается, на месте происшествия работают сотрудники ФБР.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию, заявив, что столкновения можно было избежать, обвинив пилота вертолета в бездействии.

Рената Валеева