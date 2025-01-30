Дональд Трамп прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном

Фото: Мария Зверева

Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 вблизи аэропорта имени Рейгана было предотвратимо.

В своем посте в соцсети Truth Social Трамп обвинил экипаж вертолета в неспособности изменить курс, а диспетчерскую вышку — в недостаточной оперативности.

— Ночь ясная, огни на самолете горели — почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить. Нехорошо!!! — написал президент США.

На борту самолета American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Посольство России в США выясняет, были ли среди них граждане России.

Рената Валеева